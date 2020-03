Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Kleingartenanlage heimgesucht

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Samstag, 12.30 Uhr, versuchten Unbekannte, an einer Kleingartenanlage an der Gneisenaustraße Lauben und Schuppen aufzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter eine Astschere. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Lauben einzudringen. In mindestens zwei Fällen verbogen sie einen Schließriegel und beschädigten eine Tonfigur. Darüber hinaus schnitten sie Blumen ab.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

