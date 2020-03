Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Kellereinbrüche

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 19.30 Uhr, die Kellerverschläge in mehreren Mehrfamilienhäusern auf. Aus den Kellerräumen einer Immobilie an der Bahnhofstraße stahlen sie u.a. Lebensmittel und Küchengeräte. Auch an der Straße Buschacker, am Eichenweg und an der Hugo-Müller-Straße schlugen Kellereinbrecher zu. Im letztgenannten Kellergeschoss hinterließen sie außerdem ein Graffiti.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell