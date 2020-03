Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugin oder Zeugen, die einen Zettel mit Hinweisen geschrieben hat

Wesel (ots)

Am Donnerstag, vermutlich gegen 17.05 Uhr, beschädigte der Fahrer eines unbekannten PKW, einen weißen Golf.

Die Besitzerin des Wagens hatte ihr Auto um 08.50 Uhr an der Hopfenstraße in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Augustastraße abgestellt. Als sie um 19.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie den Schaden sowie einen Zettel.

Anscheinend hatte jemand beobachtet, dass gegen 17.05 Uhr der Fahrer eines silberfarbenen Opel Kombis den Golf beschädigt hatte und hiernach geflüchtet war. Die unbekannte Zeugin oder der unbekannte Zeuge hatte der Frau die Notiz hinter die Windschutzscheibe geklemmt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht das Verkehrskommissariat in Moers jetzt dringend die Person, die den Zettel geschrieben hat, jemanden der die Handschrift erkennt sowie weitere Zeugen, die Hinweise geben können.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

