Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2020, gegen 17:15 Uhr ereignete sich in Wesel-Lackhausen ein folgenschwerer Unfall. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel befuhr die Brüner Landstraße aus Richtung Wesel kommend mit Fahrtrichtung Hamminkeln-Brünen. An der Einmündung zur Straße An der Lackfabrik beabsichtigte der Mann nach links in die Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 20-jährigen Motorradfahrer aus Rhede, der die Brüner Landstraße in entgegen gesetzter Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei zog sich der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme für fast zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell