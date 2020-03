Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Polizeieinsatz aufgrund einer Frau mit einem Messer

Sonsbeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr drohte eine 54-jährige Frau aus Weeze in Sonsbeck, Ortsteil Labbeck an, sich mit einem Messer zu verletzen. Im Rahmen des Polizeieinsatzes konnte die Frau überwältigt und unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

