Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191210 - 1262 Frankfurt-Bornheim: Trickbetrug

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 9. Dezember 2019, gegen 11.40 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 90-jährigen Frankfurterin im Stadtteil Bornheim. Vor der Tür standen zwei angebliche Mitarbeiter der Mainova, die in ihrer Wohnung Arbeiten durchführen sollten. Während einer der beiden Trickbetrüger die Frau in ein Gespräch verwickelte, verschwand der Komplize zunächst im Badezimmer. Mit Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 5.600 EUR verließen die beiden Betrüger die Wohnung in unbekannter Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 30-40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Kräftige Figur, dunkle Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild. Trug einen dunklen Mantel und eine dunkle Hose. 2. Täter: 25-30 Jahre alt und 175 - 180 cm groß. Von schlanker Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell