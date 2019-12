Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191209 - 1259 Frankfurt- Bornheim: Handtaschenräuber schlägt zu

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend überfiel ein Unbekannter einen 44-jährige Frankfurterin. Er hatte es auf die Handtasche abgesehen.

Gegen 20:30 Uhr lief die 44-Jährige auf dem Bürgersteig in der Pestalozzistraße in Richtung Florstädter Straße. Plötzlich näherte sich ihr unbemerkt ein unbekannter Mann von hinten und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dies misslang ihm jedoch zunächst, weil die Dame sich heftig wehrte. Daraufhin trat er sie, so dass sie die Handtasche losließ. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Ettlinger Straße. Das Opfer blieb unverletzt. Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei die Handtasche des Opfers wieder. Das Bargeld daraus fehlte jedoch.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt und 170 - 175 cm groß und europäische Erscheinung. Insgesamt dunkel gekleidet, trug eine Kapuze und eine Brille.

Zeugen der Tat können sich bei der Kriminalpolizei unter 069 / 755-51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

