Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrecher flüchtete mit Geld und Zigaretten

Polizei sucht weitere Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr drang ein Einbrecher gewaltsam in ein Schreibwarengeschäft an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein.

Er stahl unter anderem Münzgeld aus einer Kasse sowie mehrere Schachteln Zigaretten.

Ein Zeuge beobachtete den schwarzgekleideten Unbekannten, der eine schwarze Tasche trug, als dieser aus dem Geschäft flüchtete.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

