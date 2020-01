Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ein leicht verletzter Fahrradfahrer

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 42-Jähriger Gescheraner am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gescher. Dieser war gegen 07.10 Uhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. Ein 24-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Gescher, befuhr die Carolusstraße und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell