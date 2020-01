Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abfall auf Wirtschaftsweg gekippt

Gronau (ots)

Illegal Müll entsorgt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Gronau. Die Täter hatten circa 20 Kubikmeter gewerblichen Mischabfall auf einem Wirtschaftsweg westlich des Amtsvennwegs gegenüber der Straße Kleiner Venndiek abgelagert. Dabei handelte es sich um Bauschutt, Metallschrott, Fahrzeugteile, Kunststoffkabel und ähnliches. Der Wirtschaftsweg war dadurch für Fahrzeuge nicht mehr passierbar. Ein Zeuge hatte die Ablagestelle am Dienstag entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

