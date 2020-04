Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung im Wangerland - Unbekannte besprühen mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung

Wangerland (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 27.04., 19:15 - 28.04.2020, 08:15 Uhr das in der Bismarckstraße aufgestellte mobile Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung des Landkreises Friesland mit silbernem Sprühlack. Dabei wurde auch die Sichtscheibe des Gerätes komplett besprüht, so dass das Gerät zumindest vorübergehend unbrauchbar gemacht wurde. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04463/269 oder unter 04461/92110.

