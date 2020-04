Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Jever - Pkw-Fahrer fährt auf zwei Frauen zu und schubst eine vom Fahrrad - Polizei ermittelt den Verursacher

Jever (ots)

Am Dienstagnachmittag, 28.04.2020, kam es gegen 15 Uhr in der Anton-Reling-Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr gegen 15 Uhr ein 26-jähriger Mann mit einem Pkw BMW und augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit direkt auf zwei Frauen (eine 19- und einen 25-Jährige aus Jever) zu. Dadurch wurden diese zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Anschließend bremste der 26-jährige Verursacher ab, stieg aus und schubste eine 25-Jährige vom Fahrrad. Durch den Sturz wurde die Frau leicht verletzt. Gegen den von der Polizei ermittelten Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat dauern an.

