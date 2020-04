Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte entwenden aus einem Schuppen in Zetel diverse Werkzeuge und Gartengeräte - Polizei hofft auf Hinweise zu dem aufgefallenem Abtransport

Zetel (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 22. - 29.04.2020 aus einem Schuppen in der Straße Am Wall diverse Werkzeuge und Gartengeräte in einem Wert von 1.500 EURO. Unter Umständen könnte der Abtransport des Diebesgutes bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein, so dass Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

