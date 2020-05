Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Schlägerei verletzt

(LW) Ein 31-jähriger Radfahrer aus Detmold wurde am Maifeiertag gegen 21.25 Uhr von zwei bislang noch unbekannten Tätern schwer verletzt. Der 31-jährige war mit seinem Fahrrad auf der Straße "Alter Postweg" unterwegs und traf auf die beiden Täter. Als er sie ansprach, rissen sie ihn sofort vom Fahrrad und brachten ihn zu Boden. Dort schlugen und traten sie weiterhin auf ihn ein. Als sich zwei Zeugen näherten und die Täter ansprachen, flohen diese in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Detmold eingeliefert. Die beiden Täter waren ca. 20 Jahre alt. Einer war ca. 185 cm groß, trug eine weiße Jacke und hatte braune Haare mit auffälligen blonden Strähnen, die nach oben gegelt waren. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei noch darum, dass sich die beiden Zeugen melden, die unmittelbar nach der Tat hinzukamen und dem Verletzten Hilfe leisteten. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

