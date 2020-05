Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Nachbarschaftsstreit endet mit Festnahme

Lippe (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Lippe -

(LW) Am Abend des Maifeiertages kam es gegen 22 Uhr zu einem Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Henri-Dunant-Straße. Ein 75-jähriger Bewohner des Hauses fühlte sich durch eine Familie in der Nachbarwohnung in seiner Ruhe gestört. Aufgebracht klingelte er an deren Wohnungstür, worauf der 44-jährige Familienvater arglos öffnete. Sofort bedrohte der 75-Jährige diesen mit einer Schusswaffe und forderte zur sofortigen Ruhe auf. Instinktiv schubste der 44-Jährige den Senior, worauf dieser hinfiel. Auf dem Boden liegend richtete der 75-Jährige die Waffe auf seinen Nachbarn und gab einen Schuss in seine Richtung ab. Der 44-Jährige wurde dabei am Bein verletzt, flüchtete umgehend in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Ein Arzt stellte später eine Fleischwunde fest, die ambulant behandelt werden musste. Der Schütze begab sich ebenfalls zurück in seine Wohnung. Aufforderungen der kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten, die Wohnungstür zu öffnen und die Wohnung zu verlassen, kam er nicht nach. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte der Polizei hinzugezogen, die die Wohnungstür öffneten und sich Zutritt zur Wohnung verschafften. Dort wurde der 75-jährige angetroffen und vorläufig festgenommen. Auch die Tatwaffe konnte in der Wohnung aufgefunden werden. Der Täter wurde am Samstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und schickte den 75-Jährigen umgehend in Untersuchungshaft.

