Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Rheda gestellt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstagnachmittag (18.04., 16.05 Uhr) meldete eine Zeugin einen Exhibitionisten auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofstraße in Rheda.

Durch eingesetzte Polizeibeamte wurde ein 55-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück angetroffen. Er räumte ein, dass er sich aus seinem Auto heraus in schamverletzender Weise gezeigt habe.

Der Mann erhielt einen Platzverweis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

