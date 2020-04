Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in Gartenhütte greift auf Wohnhaus über

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SL) - Am Samstagabend (19.04.2020) gegen 21.30 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis vom Brand einer Gartenhütte an der Straße Himmelreich. Noch während sich die Rettungskräfte auf dem Weg zum Einsatzort befanden griff das Feuer auf das Dach des nahestehenden Wohnhaus über, so dass durch die Feuerwehr Teile des Daches abgedeckt werden mussten. Aufgrund eines Schockzustandes wurde ein 34 - jähriger Hausbewohner vorsorglich durch die Rettungskräfte in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

