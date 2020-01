Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Fahrzeug ohne Fahrer auf der B9

Wörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 27.01.2020 wurde gegen 16:45 Uhr PKW auf der Bundesstraße 9 durch Verkehrsteilnehmer ein vermeintliches Pannenfahrzeug mitgeteilt. Die Beamten stellten bei dem beschriebenen Fahrzeug jedoch keine Personen mehr fest. Da an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren und zudem auch Betriebsstoffe ausliefen, wurde es kurzerhand abgeschleppt. Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug und dem Besitzer dauern an.

