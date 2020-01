Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hördt - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Hördt (ots)

Ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstand am Dienstagmorgen bei einem Dachstuhlbrand in Hördt. Nach ersten Ermittlungen schlug um 09:20 Uhr vermutlich ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses in Hördt ein. Der hieraus resultierende Brand konnte durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rülzheim und Bellheim schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Landau übernommen.

