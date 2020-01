Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Reichswalde - Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Kleve-Reichswalde (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25. Januar 2020) versuchten unbekannte Täter offenbar, den Kraftstoff aus einem weißen Mercedes ML zu stehlen, der auf der Straße Hofberg abgestellt war. Die Fahrerin des Wagens bemerkte kurz nach Fahrtantritt, dass der Tank recht leer war. Später fand sie auf dem Parkplatz, auf dem der Wagen zuvor stand, einen Eimer, in dem sich Diesel befand. Daraufhin stellte die Geschädigte auch ein Loch in ihrem Tank fest. Die Diesel-Diebe wurden demnach bei ihrem Vorhaben gestört. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell