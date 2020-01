Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen-Heeren-Werve, Lenningser Straße, Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Kamen (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020, um 12:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Lenningser Straße. Ein 66 jähriger Pkw Führer aus Kamen befuhr mit seinem Pkw die Lenningser Straße in Fahrtrichtung Osten. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet das Fahrzeug ausser Kontrolle und gelangte in den Gegenverkehr. Hier stieß das Fahrzeug, gegen einen Pkw einer 74 jährigen Bönenerin, die mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Bönen unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Insassen aus beiden Fahrzeugen sind verletzt und wurden vorsorglich, mit eingesetzten Rettungswagen, in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. /CP

