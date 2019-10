Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Personensuche im Rhein

Bonn (ots)

Bonn, Rheinstrom; 3.10.2019 21:42 Uhr. Am späten Donnerstagabend rückten Einsatzkräfte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zur Wasserrettung an den Rhein aus. Zwischen der Kennedy- und der Nordbrücke war nach Zeugenaussagen eine Person von einem anliegenden Schiff über Bord gegangen. Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG suchten gemeinsam mit der Polizei nahezu eineinhalb Stunden den Rheinstrom und die Uferbereiche am Ereignisort und stromabwärts bis zum Herseler Werth ab. Trotz der intensiven Suche, die auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, konnte die vermisste Person nicht gefunden werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Simon Friz

Telefon: 0228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell