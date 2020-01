Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrecher auf frischer Tat ertappt/Festnahme

Kleve (ots)

Am Samstagmorgen (25.01.2020) gegen 05:35 Uhr wurde die Polizei Kleve über einen Einbruchsalarm in einem Bürogebäude an der Nimweger Straße informiert. Der unmittelbar vor den Beamten eingetroffene Sicherheitsdienst konnte berichten, dass der Täter kurz zuvor noch in einem der Büros gesehen wurde. Die Beamten durchsuchten das Gebäude sowie die angrenzenden Gärten, wo sie den Täter, der sich unter einem Busch versteckt hatte, fanden und vorläufig festnahmen. Da der 35-jährige Täter in der Vernehmung einräumte in der Nacht noch weitere Straftaten begangen zu haben, wurde er nach Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nun wird geprüft, ob der Täter auch für einen weiteren Einbruch auf der Kreuzhofstraße in Frage kommt. (cp)

