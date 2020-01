Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht/Kia beschädigt

Kleve (ots)

Am Sonntag (26.01.2020) wurde auf der Pannofenstraße am Kleoland der geparkte Kia einer 27-Jährigen beschädigt. Die Dame hatte das Fahrzeug gegen 11:30 Uhr parallel zum dortigen Zaun am Straßenrand abgestellt und kam gegen 17:00 Uhr wieder zu ihrem Kia zurück. Hier stellte sie eine deutliche Beule an ihrem PKW fest. Der Verursacher des Schadens befand sich zu dieser Zeit nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu Verursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizei Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren. (cp)

