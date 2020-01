Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200116 - 0048 Frankfurt-Innenstadt: Einbruch in Café

Frankfurt (ots)

(ker) In der vergangenen Nacht von Mittwoch, den 15.01.2020, auf Donnerstag, den 16.01.2020, kam es zu einem Einbruch in ein Café in der Frankfurter Innenstadt. Der Täter stahl die Kasse samt Tageseinnahmen und flüchtete.

Gegen 03:00 Uhr nachts gelang es einem derzeit unbekannten Einbrecher, in ein Café in der Kaiserstraße einzubrechen. Nachdem er es geschafft hatte, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, begab sich der Täter in den Thekenbereich und entwendete die Kasse. In dieser befanden sich noch mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Eindringling verließ anschließend das Café mitsamt der Beute auf dem gleichen Weg, wie er auch in dieses einstieg, Dann flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter kann jedoch wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 180 cm groß, war bekleidet mit einer dunklen Hose, einem braunen Parka mit Kapuze und trug eine dunkle Wollmütze. (K21)

