Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht/Verursacher hinterlässt Zettel mit falscher Telefonnummer

Geldern (ots)

Am Samstag (25.01.2020) wurde zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr der geparkte Nissan einer 48-Jährigen vermutlich durch einen schwarzen PKW beschädigt. Die Dame hatte ihr Fahrzeug in einem Parkhaus am Westwall abgestellt und bei Ihrer Rückkehr einen Zettel mit der vermeintlichen Telefonnummer des Verursachers unter ihrem Scheibenwischer vorgefunden, stellte dann aber fest, dass die aufgeschriebene Nummer nicht vergeben ist. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831-1250 zu melden. (cp)

