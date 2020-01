Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - drei Unfälle im morgendlichen Berufsverkehr

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 27.01.20 ereigneten sich in der Zeit von 06:40 - 08:15 Uhr drei Verkehrsunfälle im Bereich des Wörther Kreuzes in der Fahrtrichtung Karlsruhe. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Die Auswirkungen auf den Verkehr waren jedoch so stark, dass sich teilweise ein Stau bis an die Anschlussstelle Dorschberg bildete.

