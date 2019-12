Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Reifen platt

Sonntagnacht zerstach ein Unbekannter in Riedlingen alle Reifen an einem VW.

Der VW parkte zwischen 22 und 8 Uhr in der Sebastian-Wierer-Straße. Als der Fahrzeugeigentümer am Sonntagmorgen zu seinem Auto kam, stellte er den Schaden fest. Alle vier Reifen an dem VW waren platt. Ein Unbekannter hatte die Reifen zerstochen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

