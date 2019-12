POL-UL: (UL) Blaubeuren - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Mutmaßlicher Dealer in Haft /

Polizeipräsidium Ulm

Ulm (ots)

Gegen einen 23-Jährigen, der Rauschgift verkauft haben soll, erging jetzt ein Haftbefehl.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, waren die Behörden dem Mann im Rahmen anderer Rauschgiftermittlungen auf die Spur gekommen. Er soll im Raum Blaubeuren Rauschgift verkauft haben, auch an Jugendliche. Die Ermittlungen der Behörden bekräftigten den Verdacht gegen den 23-jährigen Gambier. Anfang vergangener Woche erging der richterliche Beschluss, seine Wohnung zu durchsuchen. Die Polizei fand in der Wohnung im Raum Blaubeuren etwa 500 Gramm Marihuana, das zum Teil schon in Einzelportionen zum Verkauf verpackt war. Die Ermittler beschlagnahmten das Rauschgift. Gegen den Festgenommenen erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm ein Haftbefehl. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Behörden dauern noch an.

