POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Dörzbach: Das hätte böse ausgehen können

Von Klepsau in Richtung Dörzbach fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Toyota am Mittwochabend. Ihr Fahrzeug kam plötzlich nach links von der Straße ab, fuhr 120 Meter im Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer fanden die Frau nicht ansprechbar in ihrem Auto und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Verletzte musste dann lediglich wegen eines Schocks behandelt werden und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Ursache des von der Fahrbahn Abkommens gesundheitliche Probleme waren. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren Krautheim und Dörzbach.

Künzelsau: Tatverdächtigen dank Zeugen ermittelt

Einem aufmerksamen Zeugen hat es ein 27-Jähriger zu verdanken, dass er seinen gestohlenen Rucksack rasch wieder bekam. Der Mann stellte seinen Rucksack, in dem sich ein Blutdruck- und ein Blutzuckermessgerät sowie Insulinspritzen befanden, im Eingangsbereich eines Discounters im Künzelsauer Stadtteil Nagelsberg ab und ging einkaufen. Als er zurück kam, war der Rucksack weg. Zu seinem Glück beobachtete ein Mann den Dieb und notierte sich das Kennzeichen des Wagens, mit dem der Täter wegfuhr. So konnte die alarmierte Polizei den Mann kurz darauf an seiner Wohnadresse antreffen. Der 52-Jährige führte die Beamten zu einem Parkplatz bei Amrichshausen. Dort hatte er den Rucksack weggeworfen, weil nichts drin war, was er hätte gebrauchen können.

