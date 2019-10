POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neunkirchen: Defekter Kühlschrank fing zu qualmen an

Ein defekter Kühlschrank in einem Gebäude im Zeilweg in Neunkirchen führte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz. Der Kühlschrank, der sich in einem Kellerraum befand, wurde von der Feuerwehr vom Netz genommen und das Gebäude gelüftet. Die insgesamt 15 Bewohner des Gebäudes wurden durch den Rettungsdienst untersucht und konnten im Anschluss wieder in ihre Unterkunft. Die Feuerwehr Neunkirchen war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit drei.

