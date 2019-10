POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Glück im Unglück - Leichtkraftfahrerin angefahren

Mit dem Schrecken kam eine 17-jährige Kradfahrerin vergangenen Montag gegen 18:28 Uhr davon, nachdem sie von einem rückwärtsfahrenden PKW angefahren wurde. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem VW Fox die Bad Mergentheimer Härterichstraße in Richtung Wolfgangstraße. Auf Höhe der Einmündung Münzgasse wollte er einem Pkw das Ausparken ermöglichen und setzte deswegen ein kurzes Stück zurück. Dabei übersah er die hinter ihm wartende Leichtkraftradfahrerin, die durch den Aufprall zu Fall kam. Sie blieb zum Glück unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.400 Euro.

Bad Mergentheim: Seniorin Handtasche geklaut

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Handtasche einer Frau. Die 81-Jährige stellte ihren Einkaufswagen mit der darin liegenden Handtasche vor ihrem Supermarktbesuch in Bad Mergentheim, in der Igersheimer Straße, im Außenbereich vor der Pfandflaschenrücknahme ab. Mit den Pfandflaschen ging sie dann in den Innenraum, um sie abzugeben. Mit Entsetzen musste sie nach ihrer Rückkehr feststellen, dass ihr Einkaufswagen samt der Handtasche gestohlen wurde. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, persönliche Sachen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Mergentheim, Telefon 123456789, zu melden.

Tauberbischofsheim: Bremse mit Gas verwechselt - Sprinter kracht in Mauer

Ein 34-Jähriger befuhr am vergangenenen Montag gegen 07:20 Uhr in Boxberg mit seinem Fiat Ducato die Frankedomstraße. An der Einmündung zum Kirchweg bog er rechts ab und wollte aus diesem Grund seine Fahrt verlangsamen. Dabei verwechselte er aber das Brems- mit dem Gaspedal und beschleunigte sein Fahrzeug dadurch enorm. Durch die erhöhte Geschwindigkeit kam der Transporter nach links von der Straße ab, wo er eine Steinmauer durchbrach und auf dieser zum stehen kam. Von dort drohte das Fahrzeug einen Abhang hinunter zu stürzen, da es nur noch mit einem Reifen Kontakt zur Fahrbahn hatte. Der Ducato wurde durch einen herbeigerufenen Abschlepper aus seiner misslichen Lage befreit. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von 14.000 Euro

Bad Mergentheim: Hoher Sachschaden - Ein Überhovorgang, zwei Kollisionen

Eine 21-Jährige fuhr am vergangenen Montag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Renault Modus von Stuppach in Richtung Bad Mergentheim. Aufgrund eines vor ihr fahrenden Traktors wollte sie zum Überholen ausscheren. Hierbei übersah sie einen schon von hinten überholendenden Ford Kugar, der sich bereits auf ihrer Fahrzeughöhe befand. Es kam zur seitlichen Kollision. Nachdem Überholvorgang scherte der Ford wieder ein und der 31-jährige Fahrer bremste reflexartig ab. Hierdurch prallte der Renault nochmal auf das Heck des Vorrausfahrenden. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

