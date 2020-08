Polizei Hamburg

POL-HH: 200811-1. Sendehinweis zum Tötungsdelikt "Rosa" - Hamburger Fall wird erneut bei Aktenzeichen XY vorgestellt

Hamburg (ots)

Morgen Abend um 20:15 Uhr wird beim ZDF wieder die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt.

Unter anderem wird das in Hamburg begangene Tötungsdelikt an der äquatorialguineischen Prostituierten Maria A. zum wiederholten Mal vorgestellt.

Bezüglich des Sachverhalts wird auf die Pressemitteilung 200804-3. verwiesen.

Nachdem es nunmehr gelungen ist, ein am Elbufer in Rissen aufgefundenes T-Shirt mit dem Tötungsdelikt an der äquatorialguineischen Prostituierten Maria A. in Verbindung zu bringen, bitten die Ermittler die Bevölkerung um Hinweise auf den Träger des T-Shirts.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell