POL-HH: 200809-2. Zwei Verletzte nach Motorradunfall an der Anschlussstelle Othmarschen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 08.08.2020, 00:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Othmarschen, Abfahrt der BAB 7 in südliche Richtung

Bei einem Verkehrsunfall auf der Abfahrt der BAB 7 an der Anschlussstelle Othmarschen wurden in der Nacht zum Sonnabend ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin leicht verletzt.

Der 25-jährige Kradfahrer wollte mit seiner 21-jährigen Mitfahrerin die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden an der Anschlussstelle Othmarschen verlassen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf dem Verzögerungsstreifen die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Hierbei zogen seine Sozia und er sich Hautabschürfungen zu. Beide wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es besteht keine Lebensgefahr.

Am Motorrad entstand Sachschaden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten des PK 25 fest, dass offenbar technische Veränderungen an der Maschine vorgenommen worden waren, die das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge haben dürften.

Der Fahrer verfügte außerdem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrads.

Weiterhin ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte für einen zeitnahen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC.

Gegen den 25-Jährigen wurden Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Sowohl das Motorrad als auch der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) geführt und dauern an.



