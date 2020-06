Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Informationsstand des Präventionsteams gut angenommen

Landkreis Verden (ots)

Verden. Aufgrund der derzeit geltenden Hygienebestimmungen und den damit verbundenen Einschränkungen konnte ein Großteil der polizeilichen Präventionsmaßnahmen in den letzten Wochen nicht durchgeführt werden. Der Informationsbedarf besteht aber trotzdem weiterhin, wie die Präventionsbeamtinnen und -beamten am vergangenen Freitag in der Fußgängerzone feststellen durften. Zahlreich traten die Bürgerinnen und Bürger an den Stand der Polizei und informierten sich über unterschiedliche Themen. Mal ging es um Fragen rund um das Coronavirus, aber auch um Fragen zum Einbruchschutz und wie man sich vor Betrügern an der Haustür und im Internet schützt. Nicht zuletzt informierten die Präventionsbeamten zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr, ein Thema, das ganz nebenbei auch praktisch umgesetzt werden musste, denn am Freitagnachmittag fuhren leider viele Radfahrer durch die Fußgängerzone, etwa 40 von ihnen wurden daraufhin gestoppt und verwarnt. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden/Osterholz plant eine Wiederholung der Aktion. Um die Kommunikation zwischen den Beamten und ihren wichtigen Netzwerkpartnern und den Bürgerinnen und Bürgern zu gewährleisten, ist eine Kontaktaufnahme wie immer möglich unter praevention@pi-ver.polizei.niedersachsen.de.

