Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zahlreiche Feststellungen bei Verkehrskontrollen der Polizei Bitburg.

Bitburg (ots)

Am Montag, dem 08.06.2020,stellten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg bei Verkehrskontrollen insgesamt fünf mutmaßlich berauschte Fahrzeugführer fest. Gegen 16.30 Uhr führte ein 20 Jahre alter Mann seinen Fahrzeug in Bitburg laut eines Drogenvortests unter Betäubungsmitteleinfluss. Bei der Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass der Wagen nicht mehr zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Um 18.30 Uhr wurde in Bitburg ein 25-jähriger Autofahrer angehalten. Er war den kontrollierenden Beamten bekannt, weil er in der Vergangenheit bereits Kraftfahrzeuge unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hatte. Dieser Verdacht ergab sich bei der Kontrolle an diesem Tag ebenfalls. Die nächste Feststellung erfolgte wiederum in der Kreisstadt. Gegen 21 Uhr fiel eine 35 Jahre alte Autofahrerin auf. Sie war den Beamten ebenso aus vorangegangenen Kontrollen bekannt. Die Kontrolle am Montag ergab, dass die Frau nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sie vermutlich unter Betäubungsmittelstand stand und das geführte Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife im Stadtgebiet von Bitburg noch einen 22-jährigen Fahrzeugführer. Auch hier ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Kurz vor Mitternacht wurde letztlich noch ein 58 Jahre alter Rollerfahrer in Echternacherbrück kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1.6 Promille. In allen Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

