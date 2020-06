Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: vermeintlicher Einbrecher kam auf leisen Schwingen

Bad-Bertrich (ots)

Am Montag, den 08.06.2020 erfolgte bei der Polizeiinspektion Zell eine Meldung über einen vermeintlichen Einbruchdiebstahl in eine Klinik in Bad Bertrich. Eine Fensterscheibe war zerbrochen und im Raum selbst befand sich eine Menge Blut. Entwendet wurde jedoch nichts. Da es sich um ein sehr hoch gelegenes Fenster handelte, war zunächst fraglich, wie der Täter dorthin gelangt sein könnte. Im Rahmen der Spurensuche wurden durch die Kollegen mehrere Federn aufgefunden, die den Täter schlussendlich überführten. Offenbar war ein größerer Vogel durch die Scheibe geflogen und hatte sich dabei verletzt. Das Tier schaffte es jedoch irgendwie wieder hinaus, daher dürfte sich die Ermittlung des Täters als schwierig erweisen.

