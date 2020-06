Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubte Müllentsorgung

Krautscheid (ots)

Am Samstag, den 30.05.2020 gegen 17:00 Uhr wurde in der Straße "Sauerwies" in Krautscheid, im Bereich der Einmündung zur L 9, eine unerlaubte Müllablagerung festgestellt. Unbekannte Personen lagerten dort mehrere Müllsäcke mit Haushaltsmüll ab.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 924-0 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

