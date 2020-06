Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Brauneberg (ots)

Am 05.06.2020 wurde gegen 11:20 Uhr in der Moselweinstraße in Brauneberg im Begegnungsverkehr an einem Wohnmobil der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen VW Bus handeln. Näheres ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues; 06531/95270

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell