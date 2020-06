Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.06.2020

Daun (ots)

Ereignis: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Ort: Kelberg, B 257

Zeit: 04.06.2020, 17:30 Uhr

Ein 30-Jähriger aus dem Bergischen Land war mit seinem Motorrad auf der B 257 von Ulmen nach Kelberg unterwegs. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über das Krad, stürzte mit seiner Maschine und geriet in den Straßengraben. Dort kollidierte er mit einer Straßenlampe und einem Schilderpfosten. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

