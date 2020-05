Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: "Reifenstecher" unterwegs, Polizei bittet um Hinweise

Remagen (ots)

In den letzten Tagen ist Autobesitzern in Remagen ein Gesamtschaden in Höhe von inzwischen mindestens 2.000,- EUR entstanden. Zwischen Freitag und Dienstag (22.-26.05.20) sind vorwiegend im Bereich der Kernstadt von Remagen an mindestens sieben Fahrzeugen die Reifen platt gestochen worden. Da an allen Fahrzeugen mindestens drei, häufig alle vier Reifen zerstochen wurden und aufgrund des relativ engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs vermutet die Polizei, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte, ggf. auch mehrere gemeinsam agierende Täter. Bei zwei weiteren Fahrzeugen in Kripp und Sinzig ist ein Zusammenhang derzeit noch unklar. Die betroffenen Fahrzeuge waren zur jeweiligen Tatzeit sowohl im öffentlichen Verkehrsraum, teilweise aber auch auf Privatflächen abgestellt, die eigens für die Tatausführung aufgesucht werden mussten. Hinweise auf die Motivlage des Täters hat die Polizei derzeit noch nicht. Zeugen, die entsprechend verdächtige Beobachtungen gemacht oder Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, werden gebeten sich zu melden. Da derzeit nicht auszuschließen ist, dass der oder die Täter weiter aktiv sein werden, dient die Veröffentlichung der Straftaten zugleich der Sensibilisierung und Prävention. Beobachtungen und Hinweise bitte an die Polizei Remagen, Tel.: 02642 / 9382-0 oder piremagen@polizei.rlp.de.

