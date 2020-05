Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Taschendiebe in Polch und Münstermaifeld unterwegs

Mayen (ots)

Maifeld. Am vergangenen Samstag, 23.05.2020, kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr in den Lidl-Filialen Polch und Münstermaifeld durch bislang unbekannte Täter bei zwei Kunden zu vollendeten Taschendiebstählen. Die Täter entwendeten in beiden Fällen Wertsachen aus den mitgeführten Handtaschen.

Nähere Täterbeschreibungen liegen nicht vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge im Umfeld der Geschäfte wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen.

Tel.: 02651 / 801-0 E-Mail: kimayen@polizei.rlp.de

