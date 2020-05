Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am 25.05.2020, zwischen 20:30 und 22:30 Uhr, wurde ein hochwertiger PKW Mercedes durch unbekannte auf dem öffentlichen Parkplatz neben der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr, Telegrafenstraße, beschädigt. Der Geschädigte stellte den PKW vorwärts im vorderen Parkplatzbereich ab. Die Kratzer befinden sich auf der Motorhaube bzw. der vorderen Stoßstange. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Ahrweiler (02641-9740) in Verbindung zu setzen.

