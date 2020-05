Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einsatzkonzeption erfolgreich: Mutmaßlicher Einbrecher nach Festnahme in Haft

Baden-Baden (ots)

Nach zahlreichen Firmeneinbrüchen, Zigarettenautomaten- und Baucontaineraufbrüchen in den letzten Wochen und Monaten, hat das Polizeirevier Baden-Baden intensive Einsatzmaßnahmen initiiert, um den hierfür Verantwortlichen auf die Schliche zu kommen.

In den frühen Morgenstunden des 13. Mai ist es Einsatzkräften des Polizeireviers Baden-Baden auf der B3, im Bereich des Gewebegebiets Oos, gelungen, zwei Verdächtige vorläufig festzunehmen. Das Duo im Alter von 20 und 34 Jahren wurde gegen 2:50 Uhr zusammen mit einem von ihnen genutzten Renault einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte von den Beamten im Kofferraum des Wagens ein Satz neuwertiger Kompletträder aufgefunden werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Reifensatz im Wert von annähernd 1.500 Euro von Dienstag auf Mittwoch in Gaggenau gestohlen worden sein.

Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob insbesondere der 34-Jährige für weitere Einbrüche in Frage kommt, bei denen unter anderem Fahrzeugräder, Profi-Handwerkergeräte, aber auch Münzgeld im Wert von mehreren Zehntauschend Euro erbeutet wurden.

Neben verschiedenem Tatwerkzeug wurden im Zuge der Ermittlungen auch drei Fahrzeuge beschlagnahmt, die bei den verübten Taten Verwendung gefunden haben könnten.

Während die 20 Jahre alte, mutmaßliche Mittäterin nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde, fand sich der 34-Jährige am Mittwoch vor einem Haftrichter wieder. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde gegen den rumänischen Staatsangehörigen Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen erlassen. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

