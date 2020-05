Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gewässerverunreinigung

Kehl (ots)

Experten der Feuerwehr, der Stadt und der Polizei waren am Donnerstagmorgen im Stadtgebiet Kehl im Bereich zwischen Kandelstraße und dem Industriegebiet Sundheim auf der Suche nach dem Ursprung einer Gewässerverunreinigung. Nach der Sichtung eines Ölteppichs am Donnerstagmorgen in der Kandelstraße, alarmierte ein Hinweisgeber gegen 7 Uhr die Einsatzkräfte. Eine Nachschau ergab, dass sich die Verunreinigung von der Daimlerstraße, Ecke Hauptstraße, bis in das Becken des Kehler Hafens erstreckte. Nach ersten Erkenntnissen war es bei der Reinigung eines Öltanks im südlichen Bereich von Kehl zu einer Einleitung in den Riedgraben gekommen. Weitere Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung durch die Beamte des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt folgen.

