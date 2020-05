Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Riskante Fahrweise, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Nachdem zwei Motorradfahrer am Donnerstagmorgen durch ihre offenbar gefährliche Fahrweise auffielen, sind die Beamten des Polizeipostens Gengenbach nun auf der Suche nach Zeugen. Gegen 8 Uhr war ein Zeuge auf der Leutkirchstraße unterwegs, als ihn die beiden jugendlichen Motorradfahrer überholten und augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit weiter durch den Ort fuhren. Dabei sollen sie auch verbotswidrig links an mehreren Verkehrsinseln vorbeigefahren sein. Auf der weiteren Fahrt in Richtung Reichenbach sollen die beiden Zweirradlenker weitere Fahrzeuge überholt haben, bevor sie gestoppt und kontrolliert werden konnten. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind nun auf der Suche nach Zeugen: Wer Beobachtungen diesbezüglich gemacht hat, oder selbst gefährdet wurde, wendet sich mit seinen Hinweisen unter der Telefonnummer 07803 9662-0 an die ermittelnden Beamten.

/ rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell