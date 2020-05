Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polch, Robert-Schumann-Straße (ots)

Am 25.05.2020, fiel einer Streife der Polizei Mayen gegen 16:00 h, ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Maifeld auf, der mit seinem Pkw, Opel, in der Ortslage Polch unterwegs war. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Mann muss sich in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

