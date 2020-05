Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Vandalismus an Pkw

Mayen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 23.05.2020,12:00 Uhr und Sonntagmorgen wurde in der Bachstraße in Mayen ein VW Golf durch einen unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter der 02651/8010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell