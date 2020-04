Polizei Gütersloh

POL-GT: Junge Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Mittwochnachmittag (15.04., 14.45 Uhr) meldeten zwei Graffitisprayer an einer Brücke an der Beelener Straße.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten die 13 und 14 Jahre alten Jungen noch mit der Spraydose in der Hand angetroffen werden.

Beide wurden an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

