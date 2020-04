Polizei Gütersloh

POL-GT: Rietbergerin kehrt nach Unfallflucht an Unfallort zurück

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Dienstagnachmittag (14.04., 14.20 Uhr) kollidierte eine zunächst unbekannte Fahrerin beim Zurücksetzen ihres BMWs in der Fuhrmannsgasse mit dem Mazda einer 47-jährigen Rheda-Wiedenbrückerin.

Die BMW-Fahrerin befuhr die Fuhrmannsgasse in Richtung Moltkestraße als ihr ein weiteres Fahrzeug entgegenkam. Aufgrund der Enge der Fuhrmannsgasse setzte sie ihren BMW zurück, um den entgegenkommenden PKW passieren zu lassen. Dabei touchierte sie die Fahrzeugfront des hinter ihr wartenden Mazdas, wodurch ein nicht unerheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen entstand. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die BMW-Fahrerin in Richtung Moltkestraße vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Im Laufe der Unfallaufnahme kehrte die Unfallverursacherin zum Unfallort zurück. Es handelt sich um eine 55-jährige Rietbergerin. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

